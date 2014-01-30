Ирак планирует до 2020 года увеличить объем добычи нефти втрое

Правительство Ирака планирует нарастить объем добычи нефти втрое до 2020 г., заявил вице-премьер Ирака по вопросам энергетики Хусейн аль-Шахристани, передают Вести.ru.

Выступая на конференции, посвященной теме "Энергетический рынок Ближнего Востока", организованной британским аналитическим центром Chatham House, Хусейн аль-Шахристани заявил, что в текущем десятилетии Ирак планирует увеличить объем добычи нефти до 9 млн баррелей в стуки. На данный момент он составляет 3 млн баррелей.

"Мы понимаем, что мир нуждается в обеспечении экономического роста топливом", - заявил аль-Шахристани.

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Для Ирака подобная инициатива является возможностью сместить Саудовскую Аравию с лидирующих положений на рынке топлива и начать интенсивное восстановление экономики и инфраструктуры, которая была практически полностью уничтожена в результате войны и внутренних конфликтов.

Британские нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell могут принять активное участие в представленной аль-Шахристани программе. Дело в том, что обе компании владеют крупными месторождениями на юге Ирака, без которых нарастить объемы добычи до озвученных значений на данный момент невозможно.

Более того, чтобы закрепить свои позиции на рынке нефти, власти Ирака планирует способствовать увеличению добычи в Иране, чтобы выступить единым фронтом против Саудовской Аравии на глобальном рынке нефти.

"Иран находится в постоянном контакте с нами. Они хотят разделить с нами участие в предлагаемой модели", - заявил аль-Шахристани.

По его словам, Багдад работает над тем, чтобы помочь привлечь инвестиции в Иран, а также добиться полного снятия санкций. Совместно Иран и Ирак владеют крупнейшими запасами нефти, и на данный момент их потенциал по объемам добычи нефти составляет около 12,5 млн баррелей в сутки.