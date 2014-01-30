Прибыль Shell за год снизилась на 39%

Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, за 2013 год снизилась на 39% по сравнению с 2012 годом и составила 16,37 миллиарда долларов, передает "Прайм" со ссылкой на компанию.

Чистая прибыль за четвертый квартал 2013 года составила 1,78 миллиарда долларов, что в 3,7 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в прошлом году составила 2,6 доллара против 4,26 доллара в 2012 году, в четвертом квартале – 0,28 доллара против 1,07 доллара за октябрь-декабрь 2012 года. Выручка компании в 2013 году составила 459,6 миллиарда долларов против 481,7 миллиарда долларов в 2012 году. Объем капвложений Shell в четвертом квартале составил 15,8 миллиарда долларов, за 2013 год в целом - 44,3 миллиарда долларов.

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"Нам следует улучшить финансовые результаты, достичь большей эффективности капитала и продолжить улучшать операционные показатели", — отметил глава компании Бен ван Берден.

Объем добычи углеводородов Shell в четвертом квартале составил 3,251 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% ниже показателя за аналогичный период 2012 года. Показатель за 2013 год составил 3,199 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (снижение на 2%).

Royal Dutch Shell — британо-нидерландская нефтегазовая компания, занимающаяся добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира.

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