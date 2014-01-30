Высокие цены на газ и электроэнергию будут преследовать Европу не менее 20 лет - МЭА

Высокие цены на газ и электроэнергию будут преследовать Европу не менее 20 лет, нанося ущерб конкурентоспособности отраслей тяжелой промышленности, в которых заняты почти 30 млн человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Международное энергетическое агентство заявило, что Европа потеряет треть своей рыночной доли экспортируемой энергии в течение двух ближайших десятилетий, причиной чему послужат высокие цены на энергоносители в сравнении с США.

Главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бирол полагает, что разница в ценах между ЕС и США будет длиться гораздо дольше, чем ожидалось. Бирол высказал мнение, что Европа не осознает всю серьезность вопроса и предупредил о том, что ситуация вызывает беспокойство за почти 30 млн человек, занятых в отраслях тяжелой промышленности по всему континенту.

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