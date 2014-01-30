Антимонопольный комитет в 2013 году не зафиксировал нарушений на рынке торговли бензином

Антимонопольный комитет Украины в 2013 году не имел претензий к продавцам бензина в Украине и не фиксировал случаев необоснованного завышения цен на топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в АМКУ первый заместитель главы комитета Рафаэль Кузьмин.

«В 2013 году не было никаких необоснованных завышенных цен на бензин, потому и не было жесткой реакции со стороны комитета", - сказал он.

При этом Кузьмин отметил, что в 2013 году Антимонопольный комитет тесно сотрудничал с розничными торговыми сетями и еженедельно осуществлял контроль над ценами на топливо на АЗС.

Читайте такжеЭксперты называют безосновательными требования Минэнерго снизить цены на топливоКак сообщал УНИАН, Украина в 2013 году снизила потребление бензина по сравнению с 2012 годом на 5,1% - до 3,985 млн тонн, а потребление дизельного топлива - на 1,1%, до 5,947 млн тонн.

По данным Госстата, производство бензина в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 40,6% - до 971 тыс. тонн.