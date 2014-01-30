Две малоизвестные компании увеличат поставки газа до 300 млн кубометров в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), разрешила двум малоизвестным компаниям - «Скела Терциум» и «Газторгопостач» увеличить объемы поставок газа в целом до 300 млн кубометров в год с 200 млн кубометров топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на открытом заседании НКРЭ.

Согласно принятым решениям, компании «Скела Терциум» годовой объем поставок был увеличен до 200 млн кубометров со 150 млн, а «Газторгопостач» – до 100 млн с 50 млн кубометров.

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