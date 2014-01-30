Shell закрывает программу геологоразведочных работ у побережья Аляски

Нефтедобывающая компания Royal Dutch Shell прекращает программу геологоразведочных работ в 120 км от побережья Аляски в Чукотском море, передает «Газета.Ru».

Причиной прекращения программы являются юридические разногласия с американскими экологами. В США ужесточили экологические нормы по добыче нефти в Арктике, а также ввели новые стандарты, которые не допускают широкую утечку нефти.

В четвертом квартале 2013 года Shell получила чистую прибыль в размере 2,9 млрд долл. В 2012 году данный показатель за аналогичный период составил 5,6 млрд долл. Причины снижения чистой прибыли компания видит в высоких затратах на геологоразведку, в нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке, а также в проблемах, связанных с добычей нефти в Нигерии.