"Роснефть" подготовила предложения по отмене монополии "Газпрома" на экспорт газа

Компания "Роснефть" подготовила предложения по отмене монополии "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил знакомый с документом источник в отрасли. Источник в правительстве РФ подтвердил, что предложения сейчас обсуждаются.

По словам одного из источников, "Роснефть" предлагает реформировать газовую отрасль в два этапа. "На подготовительной стадии реформирования предлагается ввести равнодоходные цены на газ (уравнять внутренние и экспортные цены - ред.), обеспечить участников равным доступом к газотранспортной системе, а также реализовать пилотный проект по доступу к экспортному каналу", - говорит собеседник ИТАР-ТАСС.

На втором этапе "Роснефть" предполагает выделить газотранспортную систему (ГТС) в независимую компанию (при сохранении госрегулирования), создать газовую биржу и обеспечить всем участникам рынка возможность экспортировать газ.

"Мысли такие есть, но структурированной концепции пока нет, - подтверждает источник ИТАР-ТАСС в правительстве РФ. - С учетом того, что 27% рынка принадлежит независимым производителям газа, необходимость обсуждения этого вопроса уже присутствует. Но пока это только предложения на уровне обсуждения".

Представитель "Роснефти" заявил ИТАР-ТАСС, что компания не комментирует решение правительства, а выполняет: "Почвы для комментариев сейчас просто нет".

Проект энергетической стратегии РФ до 2035 года, который Минэнерго представило 23 января 2014 года, предполагает отделение газотранспортного бизнеса "Газпрома" от добычи. "В перспективе необходимо завершить отделение естественно-монопольных видов деятельности от конкурентных в системе ОАО "Газпром", а в дальнейшем осуществить переход от регулирования оптовых цен на газ к регулированию тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам", - отмечается в документе.