НКРЭ увеличила энергоснабжающим компаниям компенсацию разницы в тарифах

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила энергоснабжающим компаниям размер компенсаций потерь от осуществления поставки электроэнергии бытовым потребителям в январе на 17 млн грн - до 4,012 млрд грн с 3,995 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ №55 от 28 января 2013 года.

Согласно документу, наибольшие компенсации получат в январе «ДТЭК Донецоблэнерго» - 342,464 млн грн, «Одессаоблэнерго» - 295,798 млн грн, «ДТЭК Днепрооблэнерго» - 273,812 млн грн, «Киевэнерго» - 241,819 млн грн, «Харьковоблэнерго» - 230,998 млн грн, «Киевоблэнерго» - 226,584 млн грн, «ДТЭК Крымэнерго» - 207,311 млн грн, «Луганское энергетическое объединение» - 191,287 млн грн.

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Справка УНИАН. Разница в тарифах для населения между фиксированным и расчетным уровнями покрывается всеми другими небытовыми потребителями, в частности, бюджетными организациями, сельскохозяйственными потребителями-производителями, транспортом, промышленными потребителями и т.д. В связи с этим розничные тарифы на электрическую энергию для небытовых потребителей Украины являются фактически завышенными примерно на 22%, вследствие чего постоянно увеличивается конечная цена на все их товары и услуги, в которых удельный вес электроэнергии занимает значительную долю.