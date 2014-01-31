Мировые цены на нефть незначительно корректируются

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов пятницы после повышения котировок марки WTI до максимальной отметки за месяц накануне, сообщает Прайм.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.49 мск снизилась на 0,13% - до 107,81 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,3% и составила 97,94 доллара за баррель. В четверг WTI подорожала на 0,9% до 98,23 доллара за баррель.

Читайте такжеАнгола выставила на продажу месторождения с запасами нефти 7 млрд баррелейГлавный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти прогнозирует увеличение цены WTI до 98,5 доллара за баррель. "Рост мирового спроса поддерживает энергетический сектор", - считает Маккарти, комментарий которого приводит агентство Bloomberg.

Кроме того, спрос на нефть и продукты ее переработки останется высоким в США на фоне холодов. Метеорологи предупреждают о сильных морозах на территории страны в период с 5 по 13 февраля.