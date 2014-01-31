Малоизвестная компания получила лицензию на поставку 120 млн кубов газа в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала компании "Константа Энерго Проект" лицензию на поставку природного газа объемом 120 млн кубометров в год.

Соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 30 января.

По словам присутствовавшего на заседании комиссии представителя компании, "Константа Энерго Проект" была создана в мае 2012 года, и на протяжении всего времени занималась поисками поставщиков и потребителей природного газа. Теперь, когда у компании получилось найти клиентов, она обратилась в НКРЭ с просьбой выдать лицензию сроком на 5 лет. В доказательство достаточности оборотных средств предприятия для проведения финансовых операций с данным объемом природного газа, представитель компании предоставил кредитное соглашение на сумму порядка 5 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, на этом же заседании НКРЭ разрешила двум малоизвестным компаниям - «Скела Терциум» и «Газторгопостач» увеличить объемы поставок газа в целом до 300 млн кубометров в год с 200 млн кубометров топлива.

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