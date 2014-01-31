В Дании запущена самая мощная в мире ветроэнергетическая установка

Самая мощная в мире ветроэнергетическая установка введена в строй датской компанией Vestas. Гигантская конструкция высотой 113 метров установлена на суше - в испытательном центре в Эстерильде (северо-запад Дании), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Jyllands-Posten

Мощность турбины V164 - 8 мегаватт. Она будет производить количество электроэнергии, достаточное для удовлетворения потребностей 7,5 тыс семей. "Использование одной крупной установки вместо несколько меньшей мощности позволит нашим клиентам сократить стоимость электроэнергии", - сообщил представитель компании Микаэль Зарин.

Эта турбина станет визитной карточкой недавно созданного Vestas и Mitsubishi совместного предприятия. Если спрос будет достаточным, серийное производство начнется в 2015 году.

Самые мощные турбины до сих пор поставлялись германской компанией Enercon (7,5 мегаватт), южнокорейской Samsung (7 мегаватт), а также совместно германской Siemens и французской Alstom (6 мегаватт).