Украина за средства ЕС реализует энергоэффективные проекты на 500 млн грн

Украина в 2014 году в рамках Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы направит на реализацию энергоэффективных проектов почти 500 млн грн, которые предоставил Европейский Союз.

Об этом во время пресс-конференции сообщил журналистам заместитель главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Дубовик.

«В 2014 году на реализацию программы предусмотрено около 500 млн грн» - сказал Дубовик.

Он отметил, что это деньги, которые были выделены ЕС в рамках программы «Поддержка выполнения энергетической стратегии Украины в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии» и поступили в специальный фонд госбюджета.

В частности, первый транш - 324,8 млн грн, выделенный в предыдущие годы, и второй – 173,3 млн грн., который ЕС предоставил в декабре прошлого года.

«Совместно с регионами уже подготовлено 490 проектных предложений на общую сумму 1,3 млрд грн, которые предусматривается реализовать в рамках программы», - сообщил замглавы Госэнергоэффективности.

По его словам, из-за недостатка средств из общего числа проектов будут отобраны те, которые имеют наибольшую экономическую выгоду.

Дубовик отметил, что в период с 2010 года по первое полугодие 2013 года реализовано около 18 тыс. проектов по энергоэффективности и энергосбережению. В результате их реализации за указанный период в Украине сэкономлено около 5,7 млрд куб. м. газа.

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Как сообщал УНИАН, в Украине на реализацию программы энергоэффективности в 2012 году было выделено 827,5 млн грн.

Из общего фонда государственного бюджета на эти цели было выделено 502,7 млн грн, за счет финансовой помощи Европейского Союза - 324,8 млн грн.

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