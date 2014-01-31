«Роснефть» намерена летом запустить Лисичанский НПЗ

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» намерена летом ввести в эксплуатацию принадлежащий ей Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель правления НК «Роснефть» Игорь Сечин сказал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Лисичанский мы готовим к запуску, проводим сейчас активно модернизацию, думаем, что летом он будет введён в эксплуатацию. Нам предстоит, конечно, работать над экономической моделью, у нас есть сеть заправок там», - сказал Сечин.

Он подчеркнул, что Лисичанский НПЗ был старым, практически не работал и потребовал значительных инвестиций для приведения в порядок.

По его словам, сейчас там устанавливается новое оборудование.

При этом Медведев отметил, что его «партнеры все время спрашивают: когда? (НПЗ начнет работу)»

«Я говорю: «Роснефть» сейчас окончательно разберётся, всё подготовит и запустит», - процитировал он свой ответ.

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Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год. Вместе с тем, завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала собственником завода в конце 2012 года.

В августе 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что правительство Украины может проверить выполнение приватизационных условий собственником НПЗ, если «Роснефть» не обеспечит выполнения условий контракта, а именно – не обеспечит загрузку завода и сохранение рабочих мест.

25 декабря прошлого года председатель Луганской областной государственной администрации Владимир Пристюк заявил, что Лисичанский НПЗ планируют запустить в июле 2014 года.