"Газпром" согласился снизить цену газа для Греции

"Газпром" достиг принципиальных договоренностей с греческой стороной по снижению цены и продлению контракта на поставку газа. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в "Газпром экспорте".

По его словам, "принципиальные договоренности были достигнуты и стороны сейчас находятся в процессе их формализации".

Поставка газа в Грецию идет по контракту, предусматривающему экспорт до 3 млрд кубометров газа в год сроком до 2016 года.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о продлении контракта на 10 лет и снижении цены с 1 июля 2013 года, пояснил источник.

В 2013 году "Газпром экспорт" поставил в Грецию 2,62 млрд кубометров газа.

Еще летом греческие СМИ сообщили о послании премьер- министра Греции Антониса Самараса руководству России, в котором, как утверждается, глава греческого правительства попросил снизить цену закупаемого у "Газпрома" природного газа. Послание было направлено еще в конце июля, то есть после провала международного конкурса по продаже государственной газовой корпорации DEPA, от участия в котором российский энергетический гигант отказался 10 июня.

Главный аргумент греческого правительства в этих конкретных переговорах заключается в том, что стоимость поставляемого Россией природного газа в Грецию на 30% выше, чем в среднем по Европе.

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