Украина не ведет переговоров с «Газпромом» о реструктуризации долга за газ – Ставицкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в субботу заявил и.о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«У нас ни о какой реструктуризации сейчас речь не идет. Мы постоянно сейчас платим деньги (Газпрому – УНИАН). По итогам января, в понедельник, мы будем понимать полную сумму, которую мы оплатили», - сказал Ставицкий.

В то же время он уточнил, что вся задолженность за потребленный газ в размере 2,7 млрд долл. является исключительно долгом НАК «Нафтогаз».

«Ни у каких частных компаний задолженности перед «Газпромом» нет, и не может быть. Потому что поставки выполняются между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом», - отметил он.

«У нас все платежи осуществляются в рамках нашего контракта с учетом договоренностей от 17 декабря прошлого года… все идет в стандартном режиме», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 января, начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании «Газпром» Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 млрд долл., срок погашения - 25 января.

24 января министр энергетики и угольной промышленности Ставицкий заявил журналистам, что Украина планирует до конца января решить вопрос с оплатой долга перед «Газпромом» в объеме 2,7 млрд долл. и что у сторон есть понимание решения вопроса. При этом он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно.

Однако 29 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина еще не приступила к погашению долга.

17 декабря 2013 года во время двусторонней встречи Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.