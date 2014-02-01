Греция опровергла сообщение "Газпрома" о скидке на газ

Греческая государственная газовая компания DEPA и министерство окружающей среды, энергетики и климатических изменений Греции опровергли сообщение "Газпром экспорта" о том, что "Газпром" достиг принципиальных договоренностей с греческой стороной по снижению цены на поставку газа, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как подчеркнуло ведомство, "переговоры находятся на стадии обмена посланиями и еще не завершились, поэтому соглашения между сторонами нет". По данным министерства, "имеет место активная работа, однако тема сегодня не будет закрыта".

Как отмечают местные СМИ, греческая сторона добивается с помощью переговоров снижения цен на поставки природного газа в Грецию до среднеевропейского уровня. DEPA ожидает, что "Газпром" предоставит скидку примерно в 15% с ценой ниже 400 долларов за тысячу кубометров газа, что тем не менее будет еще отличаться от среднеевропейского уровня в 380 евро за тысячу кубометров. Обе стороны стремятся достичь взаимоприемлемого решения, чтобы избежать обращения Греции в международный арбитраж для разрешения спора.

Еще одной серьезной темой переговоров является оговорка соглашения, предусматривающая, что если покупатель DEPA не потребит согласованные объемы природного газа, тогда он должен будет выплатить компенсацию продавцу ("Газпром"). Греческая сторона добивается смягчения этого условия.

По словам греческой стороны, розничные потребители (домохозяйства) в Греции платят за природный газ на 20-30% выше, чем в среднем в Европе. А для греческих промышленных предприятий этот разрыв еще больше.

По данным Еврокомиссии, цены, например, по которым Греция приобретает природный газ для промышленности, колеблются на уровне 52 евро за мегаватт-час, тогда как в Испании они составляет 36 евро, в Германии - 35 евро, в Болгарии - 32 евро, а в США всего 9 евро за МВтч.

Металлургические предприятия Греции платят за природный газ по 47,2 евро за мегаватт-час, что почти на 50% выше среднеевропейского показателя (32,2 евро за МВтч).