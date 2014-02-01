Украина планирует в марте подписать операционное соглашение с Chevron

Операционное соглашение по добыче сланцевого газа с американской нефтегазовой компанией Chevron, позволяющее ей приступить к непосредственной разработке Олесского месторождения (Львовская и Ивано-Фрнаковская обл.), Украина планирует подписать в марте 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в субботу заявил и.о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«У нас соглашение отработано, в середине марта 2014 года подпишем… Я так рассчитываю, что за первый квартал мы эту работу выполним», - сказал Ставицкий.

В то же время он отметил, что министерство сейчас находится в тесном контакте с компанией и представители Chevron находятся в Украине.

«Мы с нашими стратегическими инвесторами находимся в тесном контакте. Представители компании находятся в Украине, никто никуда не уехал в связи с этими событиями (акциями гражданского протеста в Украине – УНИАН). Более того, все подтвердили взятые на себя обязательства», - отметил Ставицкий.

Также и.о. министра сообщил, что на прошлой неделе была утверждена инвестиционная программа на 2014 год компании Shell, которая уже занимается разработкой Юзовского месторождения на востоке Украины.

«Геофизические работы на территории Юзовской площади уже ведутся. И (в инвестиционной программе компании – УНИАН), заложено бурение трех скважин в этом году» - отметил Ставицкий.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с Chevron , которая, по словам украинских чиновников, намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны, однако это соглашение не позволяет компании приступить к непосредственной разработке Олесской площади.

Вместе с тем, в сентябре 2013 года представители Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» подписали операционное соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, в результате которого компания Shell сможет юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площади.

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