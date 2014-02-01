В Туркменистане впервые за 20 лет подорожал газ для населения

В Туркменистане с 1 февраля стоимость природного газа, потребляемого сверх лимитов, бесплатно отпускаемых населению с 1993 года, увеличена в десять раз и составила 20 манатов (около 8 долларов) за 1000 кубометров с учетом налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление президент страны Гурбангулы Бердымухамедов принял "в целях обеспечения рационального пользования природным газом населением и упорядочения расчетов за природный газ", отмечается в документе, передает ИТАР-ТАСС.

Коммунальные льготы - бесплатный газ, электричество, вода - были введены в 1993 году первым президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым (1991-2006 годы) сначала на 10 лет, затем они были продлены до 2030 года. Действующий президент на второй год правления в 2008 году ввел талоны на бесплатный бензин - по 120 литров в месяц каждому владельцу легковой автомашины.

Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в коммунальной службе столицы, лимиты существуют на все предоставляемые бесплатно ресурсы. Так, каждый гражданин страны имеет право ежемесячно получать бесплатно 35 киловатт-час электроэнергии и 50 кубометров газа, а также 250 литров воды в день. Однако до сих пор проследить сверхлимитное потребление можно было лишь по данным электрических счетчиков, установленных в жилищах. Отсутствие же счетчиков на газ привело к незаконному отоплению теплиц и подсобных помещений в сельской местности.

В октябре 2013 года президент поручил высшей контрольной палате страны провести тщательную проверку расходования населением электричества, питьевой воды и газа. Было рекомендовано устанавливать счетчики на потребление газа и воды и начать этот процесс с домовладений.

С 1993 года стоимость сверхлимитного газа составляла 2 маната (чуть менее одного доллара).

Газификация населенных пунктов в Туркменистане еще в конце прошлого века достигла 99%, поэтому сетевым или трубопроводным природным газом пользуется практически все население страны. Последние годы в республике добывается 60-70 млрд кубометров природного газа, из которых около 25 млрд используется внутри страны. До 5 млрд кубометров газа бесплатно предоставляется населению.

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