Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне ожиданий снижения спроса из Китая, сообщает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.05 мск сократилась на 0,01% - до 106,39 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,28% и составила 97,22 доллара за баррель.

Читайте такжеИрак планирует до 2020 года увеличить объем добычи нефти втроеНегативные ожидания рынка связаны с публикацией слабой статистики по деловой активности в КНР. По данным Федерации логистики и закупок страны, индекс деловой активности в сфере промышленности Китая в январе сократился в январе до 50,5 пункта с 51 пункта в декабре.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая (non-manufacturing PMI) сократился в январе до 53,4 пункта с 54,6 пункта в декабре.