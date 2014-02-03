Долг «Нафтогаза» достиг $3,35 млрд, «Газпром» может ввести предоплату - СМИ

Долг НАК «Нафтогаз Украины» за российский газ за поставки в 2013 году и январь 2014 года достиг 3,35 млрд долларов, в «Газпроме» думают о переходе к предоплате.

Об этом сообщает сегодня российская газета «Ведомости».

«По предварительным данным, в январе Украина получила от «Газпрома» 2,4 млрд куб. м газа почти на 650 млн долл., ее долг за газ вырос до 3,35 млрд долл.», - пишет издание, ссылаясь на информацию «Газпрома».

Отмечается, что в 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд куб. м в среднем по 400 долл. за 1000 куб. м. Всего ее долг за прошлый год составляет 2,7 млрд долл., следовательно, «Нафтогаз» не оплатил более половины прошлогоднего российского газа.

При этом в декабре Украина получила от России скидку, на 2014 год установлена фиксированная цена 268,5 долл. за тыс. куб. Тогда же договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января. За январь «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» до 7 февраля.

«Но уже есть понимание, что январский газ «Нафтогаз» также, вероятно, не оплатит», - сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. «По контракту «Газпром» вправе ввести предоплату, но прежде необходимо понять, насколько Украина неплатежеспособна», - добавил он.

Газета, ссылаясь на сотрудника «Газпрома», отмечает, что одна из мер воздействия на Украину - переход на предоплату газа, такой вариант возможен, но решения нет.

Читайте такжеУкраина не ведет переговоров с «Газпромом» о реструктуризации долга за газ – СтавицкийКак сообщал УНИАН, 29 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не приступила к погашению долга в размере 2,7 млрд долл. за поставленный ей в прошлом году российский газ.

«Мы исходили из того, что все эти положительные моменты (предоставление кредита и скидок на газ) в конченом счете будут служить основанием для погашения задолженности, в том числе за газ. Она (задолженность) накоплена огромная. Они не платили практически полгода, они заплатили только за сентябрь в прошлом году, она (задолженность) – порядка 2 млрд 700 млн долл. была на конец года», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что руководство Украины несколько раз обращалось с просьбой отстрочить проведение этих платежей и это делалось по его прямому указанию. По словам Медведева, Украина не может платить даже по сниженным ценам. «Это существенным образом меняет ситуацию и должно быть принято во внимание при выстраивании отношений с новым правительством», - сказал Медведев.

24 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует до конца января решить вопрос с оплатой долга перед «Газпромом» в объеме 2,7 млрд долл. и что у сторон есть понимание решения вопроса. При этом он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно. «Вы знаете, что мы перенесли расчеты на март 2014 года. Мы своевременно рассчитаемся с нашими партнерами», - сказал Ставицкий журналистам.

В то же время министр отметил, что погашение долга будет осуществляться за счет собственных средств "Нафтогаза Украины".

Ранее, 23 января, начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 млрд долл., срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза " за поставки газа в августе, октябре и ноябре 2013 года составляет 2,02 млрд долл. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявлял, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря 2013 года во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.