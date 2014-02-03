ЕБРР вложит $100 млн в развитие энергоэффективности в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приступил к реализации новой программы финансирования в размере 100 млн долл., направленной на поддержку развития устойчивых источников энергии и энергоэффективности в Украине.

Согласно сообщению банка, «Райффайзен Банк Аваль» стал первым банком - участником этой новой программы и получит от ЕБРР финансирование в объеме 20 млн долл.

Целью программы, как отмечается в сообщении банка, является внедрение новых навыков в энергетическом секторе Украины на основе финансирования проектов через сеть украинских банков.

«Привлечением инвестиций в энергоэффективные технологии проект поможет Украине постепенно сократить свои общие потребности в энергии и улучшит состояние окружающей среды», - говорится в сообщении.

«Райффайзен Банк Аваль» и другие банки, которые присоединятся к этой программе позднее, будут предоставлять кредиты на реализацию в Украине проектов энергоэффективности и устойчивой энергетики украинским компаниям, отвечающим определенным требованиям», - отмечается в сообщении ЕБРР.

В то же время, банк не сообщает, на протяжении какого периода он намерен вложить данные средства в проекты по энергоэффективности.

Как напомнили в ЕБРР, программа финансирования устойчивой энергетики является продолжением Украинской программы энергоэффективности (UKEEP), в рамках которой через пять финансовых посреднических учреждений было профинансировано 77 проектов энергоэффективности по всей стране в 2007-2013 гг.

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Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2014 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) в рамках 321 проекта в Украине.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).