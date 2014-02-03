«Нафтогаз» требует от предприятий ТКЭ оплатить долги за газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» требует от предприятий теплокоммунэнерго оплатить задолженность за потребленный природный газ в размере 27 млрд грн для расчетов с российским газовым монополистом, компанией «Газпром», говорится в сообщении компании.

«По состоянию на 03.02.2014 задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляет почти 27 млрд грн. Только за последние три месяца она увеличилась почти на 10 млрд грн по ценам, установленным НКРЭ для предприятий ТКЭ», - говорится в сообщении.

«Наличие значительных долгов предприятий ТКЭ угрожает срывом выполнения компанией своевременных расчетов за импортированный природный газ в соответствии с контрактом с ОАО «Газпром», - подчеркивается в сообщении «Нафтогаза».

Согласно сообщению, долги предприятий ТКЭ за ноябрь 2013 года составили 3,056 млрд грн, за декабрь 2013 г. – 2,959 млрд грн, за январь 2014 г. – 3,754 млрд грн.

“Компания обращается к Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, представителям региональной исполнительной власти, руководителям предприятий теплоэнергетики с требованием принять все возможные меры для срочного погашения существующей задолженности”, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентина Франчука, предприятия теплокоммунэнерго по состоянию на январь 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 24,8 млрд грн за потребленный газ за последние три года.

За 2011 год предприятия теплокоммунэнерго задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 1,6 млрд грн, за 2012 год - 5,3 млрд грн, за 2013 год - 14,9 млрд грн.

По сообщениям российских СМИ, долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставки газа в 2013 году и январе 2014 года достиг 3,35 млрд долларов, при этом по заявлениям и.о. министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, Украина не ведет переговоров с российской стороной о реструктуризации долга.

«Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.