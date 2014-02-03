Бойко и Миллер обсудили механизм погашения Украиной долга за российский газ

Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Юрий Бойко 3 февраля в Москве обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером механизм погашения Украиной задолженности за поставленный в прошлом году российский газ, а также обеспечения бесперебойного транзита топлива в страны ЕС.

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«Во время встречи обсуждались вопросы прохождения осенне-зимнего отопительного периода и бесперебойного и безаварийного транзита российского газа через территорию Украины в страны Европы», - говорится в сообщении пресс-службы украинского чиновника.

Согласно сообщению, стороны также обсудили процесс расчетов за текущие поставки в Украину российского природного газа и механизм погашения Украиной задолженности за поставленный в прошлом году российский природный газ.

Подробности переговоров украинская сторона не сообщает.

По сообщениям российских СМИ, долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставки газа в 2013 году и январе 2014 года достиг 3,35 млрд долларов, при этом по заявлениям и.о. министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, Украина не ведет переговоров с российской стороной о реструктуризации долга.

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