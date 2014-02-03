Заявления Брюсселя о пересмотре соглашения по «Южному потоку» вызывают недоумение – Лавров

Соглашения между Россией и странами-участницами проекта «Южный поток», который предполагает строительство газопровода в обход Украины, не могут быть пересмотрены в одностороннем порядке по требованию Европейской комиссии.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал сербской газете «Политика».

«Недоумение и озабоченность вызывают заявления Брюсселя о необходимости пересмотра межправительственных соглашений между Россией и странами-участницами проекта «Южный поток», включая Сербию, с целью приведения их в соответствие с положениями Третьего энергопакета ЕС. Очевидно, что законодательство Евросоюза не должно применяться ретроспективно, препятствовать выполнению ранее достигнутых двусторонних договоренностей. Упомянутые соглашения являются неотъемлемой частью международного права и не могут быть подвергнуты пересмотру в одностороннем порядке. Исходим из того, что такой подход разделяют наши сербские партнеры», - сказал Лавров.

Он сообщил, что Россия ведет активный диалог с Еврокомиссией о предоставлении «Южному потоку» необходимых изъятий из Третьего энергопакета.

«Предлагаем ЕС заключить специальное двустороннее соглашение, регулирующее принципы функционирования трансграничной энергетической инфраструктуры. В этих целях разработали и передали Евросоюзу проект соответствующего документа», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что, способствуя диверсификации маршрутов транспортировки газа в страны Европы, «Южный поток» является весомым вкладом России в обеспечение комплексной энергетической безопасности на континенте.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2013 года британская телерадиовещательная корпорация BBC сообщила со ссылкой на представителя энергетического департамента Еврокомиссии Клауса-Дитер Борхардта, что газопровод «Южный поток» не будет действовать на территории Евросоюза, если не будет соответствовать его законам. По словам Борхардта, Еврокомиссия рассмотрела межгосударственные соглашения и пришла к заключению, что ни одно из них не соответствует законам Евросоюза.

Ранее представители Еврокомиссии заявляли, что "Южный поток", строящийся "Газпромом", не имеет законных оснований для работы в Европе: все соглашения со странами, по которым пройдет труба, не имеют юридической силы, ибо нарушают законодательство Евросоюза. Еврокомиссия настаивает на их пересмотре.

В Министерстве энергетики РФ сообщили, что получили официальное письмо от Европейской комиссии о необходимости пересмотра договоров, заключенных со странами-транзитерами для строительства газопровода "Южный поток».

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м в страны Южной и Центральной Европы в обход территории Украины.

Газопровод общей протяженностью порядка 2400 км пройдет через акваторию Черного моря от российского побережья до Болгарии и далее через Сербию, Венгрию и Словению в Италию. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).