Долг «Нафтогаза» за газ составляет $3,3 млрд - «Газпром»

Общий долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,2924 млрд долл., сообщили УНИАН в управлении информации российского газового гиганта «Газпром».

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«Долг НАК «Нафтогаз Украины» перед ОАО «Газпром» за поставленный в 2013 году газ составляет 2,634 млрд долл. В январе «Газпром» поставил «Нафтогазу Украины» по предварительным данным 2,452 млрд куб. м газа на сумму 658,4 млн долл. Цифры будут уточняться при подписании соответствующего акта за январь», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Главы российской компании Алексея Миллера и и.о. вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко.

«Стороны обсудили вопросы прохождения зимнего периода и погашения накопленной задолженности «Нафтогаза Украины» за поставленный газ», - отметили в «Газпроме».

Как сообщал УНИАН, 29 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не приступила к погашению долга в размере 2,7 млрд долл. за поставленный ей в прошлом году российский газ.

«Она (задолженность) накоплена огромная. Они не платили практически полгода, они заплатили только за сентябрь в прошлом году, она (задолженность) – порядка 2 млрд 700 млн долл. была на конец года», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что руководство Украины несколько раз обращалось с просьбой отстрочить проведение этих платежей и это делалось по его прямому указанию. По словам Медведева, Украина не может платить даже по сниженным ценам. «Это существенным образом меняет ситуацию и должно быть принято во внимание при выстраивании отношений с новым правительством», - сказал Медведев.

24 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует до конца января решить вопрос с оплатой долга перед «Газпромом» в объеме 2,7 млрд долл. и что у сторон есть понимание решения вопроса. При этом он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно. «Вы знаете, что мы перенесли расчеты на март 2014 года. Мы своевременно рассчитаемся с нашими партнерами», - сказал Ставицкий журналистам.

В то же время министр отметил, что погашение долга будет осуществляться за счет собственных средств "Нафтогаза Украины".

Ранее, 23 января, начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 млрд долл., срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза " за поставки газа в августе, октябре и ноябре 2013 года составляет 2,02 млрд долл. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявлял, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря 2013 года во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

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