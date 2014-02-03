Норму о содержании биоэтанола в бензине могут снизить до 3%

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает снизить объем обязательного добавления биоэтанола в бензины до 3% с 5%.

Об этом говорится в проекте закона, разработанного министерством.

Кроме этого, Минэнергоугля предлагает отсрочить на полгода требование для нефтетрейдеров реализовывать бензины с добавлением биоэтанола, которое вступило в силу с 1 января 2014 года.

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Согласно законопроекту, министерство предлагает снизить норму, которая начнет действовать с 2016 года, обязательного добавления биоэтанола в бензины до 5% с 7%.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины включил производство биоэтанола в перечень приоритетных отраслей экономики для развития и привлечения инвестиций.

В то же время, государственное предприятие «Укрспирт», несмотря на критические замечания нефтетрейдеров о невозможности обеспечить рынок нефтепродуктов биоэтанолом, неоднократно заявляло о готовности производить достаточное количество этого продукта.

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Согласно закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о производстве моторных топлив с содержанием биокомпонентов», в 2014-2015 гг. все реализуемые в Украине бензины должны содержать не менее 5% биоэтанола. С 2016 года обязательная доля биоэтанола в бензинах возрастает до 7%.