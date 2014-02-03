«Центрэнерго» привлекло у «Ощадбанка» 414 млн грн кредита

Энергетическая компания «Центрэнерго», которая осенью прошлого года запустила два из четырех поврежденных после пожара блока Углегорской ТЭС, привлекла у государственного «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 414 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания привлекла две кредитные линии с лимитами 364 млн грн и 50 млн грн сроком на один год.

Дата подписания договора — 27 января 2014 год.

Целевое назначение кредитных средств компания не называет.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале января 2014 года «Центрэнерго» объявила тендер на привлечение кредита в размере 571 млн грн для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.

Кабинет министров Украины 25 декабря 2013 года утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС общей стоимостью 810 млн грн.

В 2012 году компания «Центрэнерго» увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 млн грн с 35,23 млн грн.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

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