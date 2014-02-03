Регионал предлагает ВР выделить «Нафтогазу» 25 мдрд грн для оплаты долгов

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», предлагает Верховной Раде выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.

Соответствующий законопроект зарегистрирован депутатом 3 февраля.

Согласно документу, расходы госбюджета на 2014 год возрастут до 486,93 млрд грн, а предельный размер дефицита госбюджета – до 96,3 млрд грн.

Депутат предлагает также увеличить объем внутренних заимствований до 136,05 млрд грн, а предельный размер госдолга – до 610,22 млрд грн, что, по его расчетам, будет соответствовать 39,6% ВВП.

Автор законопроекта отмечает, что принятый госбюджет предусматривает увеличение уставного капитала "Нафтогаза" на 11,07 млрд грн за счет выпуска правительством облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), чего, по его мнению, недостаточно.

Как отмечается в документе, для компенсации разницы цен в 2014 году «Нафтогазу» необходимо перечислить 12,7 млрд грн, а также оплатить долг за 2008-2013 гг. в размере 23,1 млрд грн, в том числе за 2013 год – 11,1 млрд грн, за 2012-й – 8,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,29 млрд долл.

При этом по состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляет почти 27 млрд грн.