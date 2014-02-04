Цены на нефть изменились разнонаправленно в ожидании статданных из США

На мировых торгах во вторник, 4 февраля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожиданий статданных по запасам "черного золота" в США.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,05% - до 105,99 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,11% и составила 96,54 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Рынок ожидает публикации во вторник статистики от Американского института нефти по динамике оптовых запасов "черного золота" в США.

Давление на цены на нефть оказало также резкое снижение индекса деловой активности в промышленном секторе экономики США за январь до 51,3% с 56,5% в декабре при ожиданиях аналитиками снижения лишь до 56%.

Как отмечают аналитики, статистика из США показывает, что все не так хорошо с экономикой страны, а это будет иметь влияние на цены на нефть.