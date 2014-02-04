Россия получила контроль над национальным оператором газотранспортной системы Кыргызстана

В соответствии с документом, национальный оператор "Кыргызгаз" передается российской компании "Газпром".

Закон был принят Госдумой 17 января и одобрен Советом Федерации 29 января.

Читайте такжеДолг «Нафтогаза» за газ составляет $3,3 млрд - «Газпром»Согласно договору, киргизская сторона обеспечивает учреждение на своей территории 100-процентного дочернего общества своей уполномоченной организации с передачей ему всего принадлежащего "Кыргызгаз" имущества, прав и интересов. Речь идет о газопроводах высокого давления, газораспределительных и компрессорных станциях, подземных хранилищах, скважинах, земельных участках, зданиях, оборудование, сырье, продукции и долгах, которые оцениваются в размере не менее $40 млн.

"Газпром" же получает 100-процентную долю в уставном капитале созданной компании в Киргизии. Стоимость доли определена в $1. Новая компания с российским участием и ее правопреемники осуществляют поставку газа, подземное хранение газа, распределение и реализацию газа, строительство, реконструкцию и эксплуатацию газотранспортной и газораспределительной систем, объектов подземного хранения газа и других объектов инфраструктуры газового комплекса на территории Киргизии.

В свою очередь, "Газпром" обязуется инвестировать в модернизацию и реконструкцию газовой киргизской инфраструктуры не менее 20 млрд рублей, а также гарантировать развитие и модернизацию оборудования и магистральных газопроводов, соблюдение тарифной политики в соответствии с киргизским законодательством, бесперебойную поставку природного газа для потребителей Киргизии с учетом имеющихся технических возможностей и условий для транзита природного газа в республику, сообщает ИТАР-ТАСС.

Киргизия со своей стороны гарантирует исключительное право созданной компании на импорт природного газа, предназначенного для киргизских потребителей, невмешательство своих государственных органов в установление тарифов на транспортировку газа по киргизской территории в третьи страны, а также защиту инвестиций "Газпрома" и его "дочек" от экспроприации и национализации.

Соглашение заключено на 25 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.