Спор Европы с Google и "Газпромом" будет разрешен в ближайшее время

Европейский комиссар по конкуренции Хоакин Альмуния в оставшийся до конца его полномочий срок должен вынести вердикт в отношении обвинений в адрес американского гиганта веб-поиска Google и российского газэкспортного монополиста "Газпрома" в несправедливом доминировании на рынке ЕС, пишет Reuters.

Полномочия Альмунии официально истекают в ноябре, но осведомлённые источники в Брюсселе говорят, что с апреля испанец-социалист может оказаться загружен параллельными обязанностями, когда некоторые его коллеги по Еврокомиссии уйдут в отставку для участия в выборах в Европарламент.

Так что у еврокомиссара по конкуренции, занимающего этот пост с 2009 года, есть лишь несколько недель для того, чтобы либо достичь соглашений с интернет-гигантом и поставщиком энергоносителей в обмен на их обязательства поменять деловые практики, либо выдвинуть обоим формальные обвинения.

Несмотря на тревожные предчувствия в среде конкурентов на рынке программного обеспечения, с Google Альмуния, похоже, склонен заключить сделку, хотя и отклонил первые два пакета уступок со стороны компании, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. Он говорил на условиях анонимности в силу конфиденциальности регулятивной базы в области защиты конкуренции.

Но в случае с "Газпромом" ситуация обещает развиваться иначе, иллюстрируя смену настроения в отношении Москвы. Альмуния, вероятно, выдвинет в адрес подконтрольного Кремлю концерна формальные обвинения в дискриминации европейских потребителей в области цены, по которой он продаёт им газ, сказал чиновник. Этим шагом Альмуния оставит принятие финального решения за преемником, и Кремлю придется надеяться, что новый еврокомиссар окажется мягче.

Отношения Москвы и Запада натянулись на фоне ситуации в Украине, которую политики рассматривают как плацдарм столкновения поборников европейских ценностей с апологетами постсоветской интеграции.