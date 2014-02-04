Украине нужно искать альтернативные источники энергоносителей, - AmCham

Такое мнение высказал президент Американской торговой палаты в Украине Бернард Кейси.

Читайте такжеДолг «Нафтогаза» за газ составляет $3,3 млрд - «Газпром»При этом, по его словам, текущие экономические вызовы могут стимлуировать правительство активнее реализовывать экономические реформы, а так же менять законодательство (устранять налоговые барьеры). «В краткосрочной перспективе мы можем наблюдать определенный прогресс, мы продолжаем работать над реализацией тактических шагов, направленных на усовершенствование налоговых, таможенных и других норм, в рамках совместных рабочих групп с участием бизнеса и государственных органов», - говорит Кейси.

Напомним, уже заключены договора на исследование и разработку недр с американскими компаниями Shell и Chevron. Также подписаны договора на разведку шельфа Черного моря с итальянцами и французами (ENI). На заседании правительства и.о. премьер-министра Арбузов поручил поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Министерству доходов и сборов активизировать диалог с иностранными инвесторами.