Украине нужно искать альтернативные источники энергоносителей, - AmCham

11:41, 04 февраля 2014
Энергетика
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Поскольку условия, предложенные Россией, предусматривают возможность ежеквартального пересмотра цены на газ, перед техническим правительством Арбузова стоит вопрос заключения соглашений с крупными международными компаниями, осуществляющими разведку углеводородов. 

В краткосрочной перспективе мы можем наблюдать определенный прогресс - Кейси

Такое мнение высказал президент Американской торговой палаты в Украине  Бернард Кейси.

Читайте такжеДолг «Нафтогаза» за газ составляет $3,3 млрд - «Газпром»При этом, по его словам, текущие экономические вызовы могут стимлуировать правительство активнее реализовывать экономические реформы, а так же менять законодательство (устранять налоговые барьеры). «В краткосрочной перспективе мы можем наблюдать определенный прогресс, мы продолжаем работать над реализацией тактических шагов, направленных на усовершенствование налоговых, таможенных и других норм, в рамках совместных рабочих групп с участием бизнеса и государственных органов», - говорит Кейси.

Напомним, уже заключены договора на исследование и разработку недр с американскими компаниями Shell и Chevron. Также подписаны договора на разведку шельфа Черного моря  с итальянцами и французами (ENI). На заседании правительства и.о. премьер-министра Арбузов поручил поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Министерству доходов и сборов активизировать диалог с иностранными инвесторами.

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