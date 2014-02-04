Прибыль британского нефтегазового гиганта BP выросла в 2,1 раза

Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP в 2013 году составила 23,45 миллиарда долларов, что в 2,12 раза больше показателя за 2012 год, следует из отчета компании, передает Прайм.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании за год составила 1,23 доллара против 0,57 доллара за 2012 год. Годовая выручка компании выросла на 2,09% - до 396,21 миллиарда долларов.

Объем чистой задолженности BP на конец четвертого квартала составил 25,2 миллиарда долларов против 27,5 миллиарда долларов годом ранее (снижение на 8,3%).

По итогам четвертого квартала 2013 года BP снизила чистую прибыль, относящуюся к акционерам компании, на 30% - до 1,04 миллиарда долларов. Квартальная прибыль на акцию уменьшилась до 0,05 доллара с 0,07 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,17 доллара. Выручка нефтяной корпорации за октябрь-декабрь снизилась на 4,72% - до 99,81 миллиарда долларов.

Объем дивидендов по итогам четвертого квартала составит 0,095 доллара за обыкновенную акцию (0,57 доллара за ADS), выплата которых намечена на 28 марта.

Объем добычи BP (с учетом добычи в РФ) составил в прошлом квартале 3,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Доля ВР в объеме производства "Роснефти" составила 985 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день. По итогам 2014 года компания ожидает снижения объем добычи, в основном, в связи с окончанием срока действия лицензий в Абу-Даби (ОАЭ).

Читайте такжеBP начала добычу нефти на азербайджанском шельфе Каспийского моря