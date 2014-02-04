Эксперт объяснил, почему мог возникнуть долг ТКЭ перед "Нафтогазом"

Долг предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» в размере 27 млрд грн, большая часть которого сформировалась в 2013 году, возник по вине Госказначейства, не перечислившего деньги областным советам для погашения разницы в тарифах предприятиям ТКЭ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.

«Долги возникают из-за того, что несвоевременно бюджетные субсидии проплатили. В свою очередь, это возникает, когда бюджет вовремя не принят, а если принят, то казначейство тормозит платежи, исходя из своих соображений, как это было в прошлом году. Когда казначейство не давало денег, потому что в стране сложилась сложная финансовая ситуация, все деньги держали для поддержания платежного баланса, никому ничего не платили», - сказал Гончар.

Читайте также«Нафтогаз» требует от предприятий ТКЭ оплатить долги за газ«Деньги не доходили до тепловиков, следовательно, они не могли рассчитаться с поставщиками услуг. Таким образом, по цепочке долги доходят до «Нафтогаза». «Нафтогаз» дает газ, его сжигают, тепло производят, а деньги НАК не получает», - пояснил эксперт.

По его мнению, средства, предназначенные для субсидирования населения, не направлялись по своему назначению потому, что правительству необходимо было держать макроэкономические показатели в норме.

«Надо посмотреть, куда ушли те деньги, которые предназначались на субсидии. Это напоминает бездонную бочку. Бюджет, исходя из того, что они (правительство – УНИАН) должны были держать макроэкономические показатели в норме, не допускать бюджетного дефицита, а он все равно был, через Госказначейство просто тупо не разрешал компенсацию разницы в тарифах. Соответственно, эти деньги куда-то ушли. Куда они ушли? Кому они ушли? Кто принял такие решения?» - отметил Гончар.

«В то же время, нельзя сказать, что это виртуальный долг. Это реальные деньги. Газ ушел, «Нафтогаз» имеет долги, «Газпром» его берет за глотку. 27 млрд грн — это примерно 3,5 млрд долл. В принципе, эта сумма сопоставима с долгом «Газпрому», - сказал Гончар.

Как сообщал УНИАН, общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,29 млрд долл.

При этом по состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляет почти 27 млрд грн.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.