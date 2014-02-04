Кабмин намерен увеличить к 2030 году добычу газа до 45 млрд кубов

Правительство подтвердило планы по увеличению добычи природного газа в Украине к 2030 году до 45 млрд кубометров и сокращению его импорта до 5 млрд кубометров.

Об этом говорится в Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, принятой Кабинетом министров в августе 2013 года, текст которой опубликован на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности 4 февраля 2014 года.

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Согласно документу, энергостратегия предполагает полное обеспечение растущего спроса на электроэнергию за счет срочной модернизации теплоэлектростанций, продление срока эксплуатации атомных электростанций, значительные инвестиции в модернизацию и расширение электросетевого хозяйства страны.

А также увеличение добычи газа до 40-45 млрд куб м в год и выход на обеспечение 90% собственного потребления газа при условии доработки порядка выдачи лицензий, СРП, налогообложения и активной работы для привлечения инвесторов.

Кроме этого, предполагается к 2030 году достичь полного обеспечения спроса на уголь путем увеличения экономически эффективной добычи энергетического угля в объеме до 75 млн тонн в год (и коксующегося до 40 млн тонн в год) при условии максимальной приватизации и повышения эффективности работы шахт, а также последующего закрытия неприватизированных убыточных шахт.

Также в документе отмечается, что к 2030 году ожидается существенное сокращение государственных расходов при условии прекращения субсидирования отраслей с одновременным повышением эффективности работы предприятий ТЭК.

«Привлечение необходимых инвестиций (около 200 млрд долл.) в ТЭК требует разработки программ реформирования отраслей, создание конкурентных рынков, повышение цен на энергоресурсы с целью создания привлекательных условий для прихода в отрасль частных инвесторов, усиление системы контроля за монополиями, а также доработки долгосрочной стабилизации нормативно-правового поля», - говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года Кабинет министров Украины выделил Министерству энергетики и угольной промышленности 301,9 млн грн на выполнение мероприятий Энергетической стратегии Украины до 2030 года, запланированных на 2013 год. Кроме того, Кабинет министров Украины направил Министерству экономического развития и торговли 324,8 млн грн для финансирования мероприятий Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

Прошлая редакция Энергетической стратегии была презентована Министерством энергетики и угольной промышленности 12 июня 2012 года.

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