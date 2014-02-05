Нефть дорожает из-за холодов в США

Мировые цены на нефть демонстрируют позитивную динамику в среду на фоне неблагоприятных климатических условий в США, сообщает Прайм.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.11 мск выросла на 0,21% - до 106 долларов за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 0,44% и составила 97,62 доллара за баррель.

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