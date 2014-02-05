Moody's подтвердило рейтинг ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг холдинговой компании энергохолдинга ДТЭК - DTEK Holdings B.V (Нидерланды) на уровне "Caa1" с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, опубликованном на его официальном сайте.

«Рейтинговые действия Moody's продиктованы снижением суверенного рейтинга Украины до «Саа2» с негативным прогнозом, хотя рейтинг суверенных евробондов Украины остался на уровне «Саа1», - говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков агентства, рейтинг ДТЭК во многом обусловлен привязкой к суверенным рейтингам Украины, в то же время, устойчивое положение компании, вертикальная интеграция организации бизнеса и уменьшение доли заемного капитала могли бы обусловить установление рейтинга компании выше суверенного.

Читайте такжеMoodys понизило рейтинги Киева и Харькова вслед за рейтингом Украины«Определяя прогноз по рейтингам как негативный, Moody's считает, что ДТЭК ожидает дальнейшее снижение корпоративных рейтингов. Более того, рейтинг и прогноз по рейтингу может быть повышен в случае повышения суверенных рейтингов и прогнозов по рейтингам для Украины в целом, а также в случае если ДТЭК будет демонстрировать хорошие производственные результаты и увеличит экспортную выручку», - подчеркнули в Moody's.

В то же время, снижение корпоративных рейтингов, по данным Moody's, также возможно в случае снижения суверенных рейтингов или ухудшения финансового положения компании, в том числе из-за ухудшения платежеспособности потребителей внутри Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня «Caa2» с «Caa1» с негативным прогнозом. Причинами снижения рейтинга агентство назвало эскалацию социального и политического напряжения в стране, повышенный риск резкого роста потребностей во внешней ликвидности и непредсказуемость внешней поддержки со стороны России.

При этом негативный прогноз агентство обуславливает высоким риском внешней ликвидности, даже в условиях предоставления финансирования со стороны России в соответствии с озвученным планом. В Moody's не ожидают, что в среднесрочной перспективе ситуация в Украине может измениться в лучшую сторону. В числе факторов, которые могут стать решающими для дальнейшего понижения рейтинга Украины, названы: продолжение политического противостояния, рост насилия, отказ России от предоставления кредита в объеме 15 млрд долл., существенное снижение объемов золотовалютных резервов.

Вместе с тем, вслед за суверенным рейтингом страны, Moody's снизило рейтинг Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами до уровня «Caa2» с «Caa1», а также рейтинги Киева и Харькова.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). ДТЭК делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы СКМ, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.