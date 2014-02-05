Украина в этом году планирует увеличить добычу газа до 22 млрд кубометров

Украина планирует в 2014 году увеличить собственную добычу природного газа по сравнению с 2013 годом на 8% - до 22 млрд куб. м с 20,4 млрд куб. м.

«Согласно проектным показателям производственных программ добывающих предприятий, в 2014 году ожидаем общую добычу природного газа на уровне 22 млрд кубометров», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в интервью газете «Урядовый курьер».

Кроме этого, в интервью изданию министр отметил, что установленная цена на импортный российский газ в первом квартале 2014 г. на уровне 268,5 долл за 1 тыс. кубометров, «по крайней мере», сохранится до конца этого года.

Читайте такжеДолг «Нафтогаза» за газ составляет $3,3 млрд - «Газпром»Как ранее сообщал УНИАН, по данным Госстата, добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.

Согласно Энергетической стратегии, правительство Украины, по оптимистическому сценарию, прогнозирует увеличение добычи природного газа к 2030 году до 45 млрд кубометров в год, при снижении его импорта до 5 млрд куб. м.