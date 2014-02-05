«Нафтогаз» грозит блокировкой счетов неплательщиков

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в очередной раз обратилась к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозит блокировкой счетов злостных неплательщиков.

“В соответствии с требованиями закона, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты услуг по газоснабжению потребителями природного газа. В случае нарушения потребителями условий договоров «Нафтогаз Украины» будет вынужден ограничить поставки природного газа, а также в судебном порядке блокировать счета злостных неплательщиков”, - сказано в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, “Нафтогаз” в очередной раз обратился к Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, к представителям региональной исполнительной власти, руководителям предприятий теплоэнергетики с требованием принять все возможные меры для срочного погашения существующей задолженности за потребленный природный газ.

Компания напоминает, что на сегодняшний день общий долг предприятий ТКЭ за потребленный природный газ перед «Нафтогом» составляет почти 27 млрд грн и продолжает увеличиваться. “Дальнейший рост задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременное выполнение компанией контрактных обязательств перед ОАО «Газпром», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,29 млрд долл.

При этом по состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляет почти 27 млрд грн.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.