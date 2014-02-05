«Энергорынок» планирует привлечь кредиты на 1 млрд грн

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, намерено привлечь две кредитные линии на общую сумму 1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

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Согласно сообщению, компания намерена привлечь два кредита по 500 млн грн сроком на 1 год.

Конечный срок подачи конкурсных предложений — 7 марта 2014 года.

В то же время компания не называет цели, на которые привлекаются данные средства.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года «Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка» на сумму 800 млн грн.

Чистый доход компании от реализации продукции за первые шесть месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 41,556 млрд грн с 40,953 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.