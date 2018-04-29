«Черная» дыра газовых расчетов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий увеличить расходы госбюджета-2014 на 24,7 млрд грн для покрытия долгов НАК «Нафтогаз Украины». Автор документа - народный депутат от Партии регионов Сергей Кацуба, ранее занимавший пост замглавы «Нафтогаза» и, судя по всему, не понаслышке знающий проблемы нефтегазового сектора страны.

В пояснительной записке к документу он объясняет очередное спасение «Нафтогаза» тем, что принятый госбюджет на текущий год хоть и предусматривает увеличение уставного капитала НАК на 11,07 млрд грн за счет выпуска правительством облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), но этого явно недостаточно. Ведь для компенсации разницы цен закупки и поставок газа «Нафтогазу» необходимо 12,7 млрд грн, а также 23,1 млрд грн для погашения долгов в этой сфере за 2008-2013 гг. На фоне данной проблемы растут обязательства НАК перед «Газпромом». По итогам прошлого года и января 2014 года «Нафтогаз» задолжал рекордную сумму за потребленный российский газ - 3,3 млрд долл.

Откуда берутся долги

Как известно, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) получают газ по цене, которая, как правило, ниже реальной, но все равно остается высокой для конечного потребителя. Произведенное из этого «голубого топлива» тепло не по карману населению. Поэтому государство через механизм бюджетной субсидии компенсирует производителям тепла возникающую разницу между его себестоимостью и продажей.

«Может показаться, что ТКЭ получают более дешевый газ, но на самом деле, это не так. ТКЭ получает газ такой же дорогой, как и остальные потребители, но исходя из того, что есть социальная функция теплоснабжения, то потом разницу в тарифе компенсируют. Таким образом, производитель не в убытке, а на оборот, я бы сказал, в хорошем доходе, и люди получают более дешевое тепло. Это - как должно быть в идеале», - пояснил УНИАН директор энергетических программ Центра Номос Михаил Гончар.

Дополнительным камнем на шее «Нафтогаза», тянущем ее ко дну, стало и то, что некогда занимавшая монопольное положение на рынке газа компания в 2013 году оказалась не удел. В активную фазу вступил закон о либерализации рынка природного газа, что позволило крупным бизнес-структурам лишить НАК львиной доли прибыли. За 9 месяцев прошлого года «Нафтогаз» реализовал 19,6 млрд куб. м газа на сумму 38,28 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года - 30,2 млрд куб. м газа на 59,112 млрд грн. За 9 месяцев 2011 года – 32,3 млрд кубометров на 61,109 млрд грн. Убытки компании за этот период составили 10,6 млрд грн.

Проблемы с неплатежами у «Нафтогаза» по сей день, не помогает пока и беспрецедентная скидка на российский газ - более чем на треть. С начала года НАК не единожды обращалась к своим должникам – предприятиям ТКЭ с просьбой погасить 27 млрд грн за потребленный ими газ.

«В случае нарушения потребителями условий договоров «Нафтогаз Украины» будет вынужден ограничить поставки природного газа, а также в судебном порядке блокировать счета злостных неплательщиков», - говорится в пресс-релизе госхолдинга.

Куда уходят деньги

Вполне логичен вопрос – почему предприятия теплокоммунэнерго, продающие тепло населению, в таких долгах перед «Нафтогазом», если украинцы почти 100% оплачивают их услуги?

По мнению Гончара, долги появляются по вине Госказначейства, а точнее тех, кто распоряжается деньгами.

«Долги возникают из-за того, что несвоевременно проплачиваются бюджетные субсидии. В свою очередь, это возникает, когда бюджет вовремя не принят, а если принят, то казначейство тормозит платежи, исходя из своих соображений, как это было в прошлом году. Тогда казначейство не давало денег, потому что в стране сложилась сложная финансовая ситуация - все средства уходили на поддержание платежного баланса», - сказал Гончар.

Эксперт отмечает, что деньги на субсидии в бюджете есть, но идут они на совершенно иные статьи расходов.

«Эти деньги куда-то ушли. Куда они ушли? Кому они ушли? Кто принял такое решение?», - задается вопросом эксперт. Гончар полагает, что проблема кроется в больших выплатах государства по внешним долгам, а также в необходимости удерживать дефицит бюджета в определенных рамках.

«Проблема долгов ТКЭ является хронической. А в 2013 году из-за больших выплат по внешним долгам, из-за необходимости держать дефицит бюджета в определенных рамках, из-за ситуации с высокими ценами на газ деньги просто не давали», - добавляет Гончар.

«Непонятные» схемы

Кроме проблемы заниженных тарифов на услуги ЖКХ и крайне неудовлетворительного состояния в экономике, стоит обратить внимание на структуру затрат предприятий теплокоммунэнерго. Так, по мнению независимого эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, компании коммунальной сферы кроме того, что не занимаются модернизацией собственного производства, еще имеют непонятную финансовую систему.

«Теплокоммунэнерго списывают деньги на потери, расчеты за газ идут по остаточному принципу. Об этом свидетельствует уровень расчетов - 34%», - поясняет эксперт.

С мнением Землянского пересекается и утверждение Гончара, который указывает на наличие в структуре акционеров теплокоммунэнерго офшорных компаний, использующих непонятные схемы обращения средств, предназначенных для расчетов с «Нафтогазом».

«Мы понимаем прекрасно, что учредителями предприятий ТКЭ, когда их сделали частными, стали разнообразные офшорные компании. Деньги ходят со счета на счет, вместо того, чтобы сразу их направить на погашение долгов», - говорит Гончар.

Как отмечает Землянский, государство должно дотировать не предприятия ТКЭ и «Нафтогаз», а конкретного потребителя, что позволит снизить затраты бюджета в несколько раз.

«Дотации из бюджета получают монополии: ТКЭ и «Нафтогаз». Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно выровнять тарифы до экономически обоснованного уровня, и организовать адресную помощь из бюджета тем, кто действительно в ней нуждается», - считает эксперт.

По мнению экспертов, сократить колоссальные долги коммунальщиков за природный газ могут и руководители на местах, наведя порядок в структуре собственных затрат.

Артем Белоусов (УНИАН)