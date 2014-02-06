Нефть продолжает дорожать на фоне статданных из США

На мировых торгах в четверг, 6 февраля, цены на нефть продолжили рост на фоне публикации статданных по запасам сырья в США.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,06% - до 106,31 долларов за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 0,16% и составила 97,54 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 января, выросли на 0,4 миллиона баррелей (на 0,1%) - до 358,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 2,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов на фоне холодов уменьшились на 2,4 миллиона баррелей, или на 2% - до 113,8 миллиона баррелей.