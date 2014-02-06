Еврокомиссия разрешила Газпрому обойти договоры ЕС

Еврокомиссия до 10 марта примет окончательное решение по освобождению газопровода-отвода сухопутной части "Северного потока" (Nord Stream) OPAL от действия Третьего энергетического пакета, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

"Внутренние процедуры по решению Комиссии по OPAL продолжаются. Что касается сроков решения, согласно газовой директиве Третьего энергетического пакета, Комиссия должна оценить проект решения Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство ФРГ - прим. ИТАР-ТАСС) в течение двух месяцев с возможностью дополнительного периода в размере двух месяцев в случае получения необходимой дополнительной информации. Комиссия потребовала дополнительные комментарии от Bundesnetzagentur, поэтому имеет время до 10 марта, чтобы принять решение", - заявила пресс-секретарь ЕК по энергетической политике Николь Бокшталер.

После получения разрешения от Еврокомиссии на 100% резервирования мощностей газопровода OPAL "Северный поток" будет загружен на полную мощность.

В конце 2013 года "Газпром" обратился в ЕК с запросом об освобождении OPAL из-под действия Третьего энергопакета.

В кулуарах Давосского экономического форума 24 января еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что Еврокомиссия планирует принять позитивное решение о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL в феврале 2014 года.

Как предлагало Федеральное сетевое агентство ФРГ, компромиссом "Газпрома" и Еврокомиссии по газопроводу OPAL станет разрешение на участие российской компании в аукционах по продаже мощности в газотранспортной системе OPAL в объеме 15,3 млрд кубометров. Это позволит полностью освободить газопровод OPAL из-под действия Третьего энергопакета и ввести так называемое частичное регулирование. Годовые аукционы предлагается проводить на биржевой платформе PRISMA.

Читайте такжеЕврокомиссия проведет переговоры с Украиной по реверсу газа из СловакииГазопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд кубометров газа в год каждая. Он соединит энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Обе нитки газопровода смогут ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа на протяжении как минимум 50 лет.

Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL.

Акционерами Nord Stream являются "Газпром" с 51-процентной долей, германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas - по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская GDF SUEZ - по 9%.