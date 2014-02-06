Кабмин продолжит сотрудничество с ЕБРР в энергосекторе

Об этом заявил и.о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

«Я хочу поблагодарить наших коллег из ЕБРР за системную поддержку энергетического сектора. Будучи крупнейшим инвестором в Украине, банк поддерживает нас в реализации больших проектов в энергетической отрасли. Нам особенно важным, что средства выделяются на выгодных для нашей экономики условиях», - заявил он.

В связи с этим Сергей Арбузов отметил последнее решение банка относительно выделения Украине с подключением украинских банков 155 млн. долларов на поддержку энергетики и малого бизнеса на Украине.

Читайте такжеЯнукович расширил полномочия АрбузоваИз этих средств, по его словам, 100 млн. долларов будет вложено в развитие устойчивых источников энергии и энергоэффективности.

Кроме этого, и.о. Премьер-министра Украины напомнил, что ЕБРР также утвердил новую программу поддержки малых и средних предприятий в объеме 55 млн. долларов.

«Средства помогут украинским предприятиям встать на путь энергоэффективности, экономии и сокращения потребностей в энергии. Эта помощь согласуется с нашей стратегией по снижению выбросов при производстве электроэнергии, а также защиты окружающей среды», - добавил Сергей Арбузов.