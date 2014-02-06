Регионам Украины выделят 4 млн евро на повышение энергоэффективности

Немецкое бюро международного сотрудничества (GIZ) предоставит техническую помощь в сумме 4 млн евро для пяти консорциумов украинских городов на внедрение проекта «Энергоэффективность в общинах».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на церемонии подписания соответствующего меморандума сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

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«Пять консорциумов украинских городов подписали меморандум с Немецким бюро международного сотрудничества для внедрения проекта «Энергоэффективность в общинах». В рамках этого проекта GIZ предоставит украинским городам техническую помощь на сумму 4 млн евро», – сказал Вилкул.

По его словам, главной задачей данного проекта является усиление роли местного самоуправления в повышении эффективности в Украине, в том числе внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«В рамках модернизации сферы ЖКХ дальнейшее сотрудничество с GIZ должно быть направлено на разработку и внедрение системы эффективного энергетического развития городов и привлечение иностранных, в том числе немецких, компаний в жилищно-коммунальную сферу. В том числе стратегическим направлением является привлечение инвесторов на основе государственно-частного партнерства», - добавил вице-премьер.

Вилкул также сообщил, что на сегодняшний день продолжается совместная с GIZ работа по реализации ряда проектов, в частности «Энергоэффективная застройка» в Киеве, «Повышение качества муниципальных услуг» в 8 городах Луганской области.

Как сообщал УНИАН, ранее Вилкул сообщал о том, правительство Украины ведет переговоры с пятью международными финансовыми институтами о привлечении 10 млрд грн для реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Справка УНИАН. В рамках проекта «Энергоэффективность в общинах» в результате конкурсной процедуры, которая длилась с октября 2013 года, GIZ и Минрегион для участия в проекте отобрали 5 консорциумов украинских городов в таком составе: Черновцы совместно с г. Каменец-Подольский и Коломыя; Полтавская облгосадминистрация совместно с городами Комсомольск, Лубны, Миргород и Полтава; Днепропетровский областной совет совместно с Днепродзержинском, Днепропетровском, Кривым Рогом и Павлоградом; город Житомир совместно с Бердичевом, Коростенем, Новоград-Волынским, а также город Луганск совместно с городами Краснодон, Ровеньки, Свердловск и Северодонецк.