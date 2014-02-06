НКРЭ утвердила "Виндкрафт Украина" зеленый тариф на производство электроэнергии ВЭС "Ставки"

Национальная комиссия государственного регулирования энергетики (НКРЭ) утвердила "зеленый тариф" на электроэнергию, которую будет вырабатывать ветряная электростанция (ВЭС) "Ставки", принадлежащая ООО "Виндкрафт Украина" (Херсонская обл.).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

ВЭС состоит из трех ветрогенераторов Vestas общей установленной мощностью 9,225 МВт.

НКРЭ скорректировала установленную мощность Ботиевской ВЭС, принадлежащей ООО "Винд Пауэр" (Запорожская обл., входит в состав ДТЭК), с 119 МВт до 187,57 МВт в связи с установкой дополнительных ветрогенераторов.

Комиссия также выдала ООО "Восход Солар" (Николаевская обл.) лицензию на производство электроэнергии солнечной электростанцией.

«Зеленый тариф» - специальный тариф, по которому закупается электрическая энергия, произведенная на объектах электроэнергетики, в том числе электрических станций из альтернативных источников энергии (малые гидроэлектростанции, солнечные электростанции, ветроэлектростанции, электростанции на биомассе).

Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

По состоянию на начало 2014 года в Украине 125 компаний эксплуатировали более 150 электростанций на ВИЭ и продавали вырабатываемую электроэнергию по «зеленому тарифу»