Бензин в Украине из-за роста доллара подорожал еще на 10 коп.

Часть сетей автозаправочных станций за последние два дня на фоне ослабления курса гривни повысили цены на бензин в среднем на 10 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга консалтинговой группы «А-95».

Читайте такжеФинансист: Основной риск для гривни лежит в области психологии Согласно данным мониторинга, цены на бензин повысились в сети SOCAR Energy – в среднем на 11 копеек за литр бензина марки А-95 и А-92. В сети WOG увеличение составило 10 копеек за литр.

Цены на дизтопливо в данных сетях АЗС не изменились.

Как сообщалось ранее, по информации на 5 февраля с конца прошлой недели топливо на АЗС подорожало на 10-20 коп. за литр. В частности, средняя стоимость дизельного топлива в крупнооптовом секторе рынка увеличилась на 100 грн - до 12,4 тыс. грн/т и 12,6 тыс. грн/т соответственно.

С прошлого четверга выросла стоимость топлива и в розничном сегменте. Средние цены на украинских АЗС по состоянию на вчера подскочили с 10,22 до 10,26 грн за литр А-80, с 10,44 до 10,47 грн за литр Аи-92, с 10,64 до 10,81 грн за литр Аи-95 и с 9,51 до 9,59 грн за литр дизтоплива, заявили в компании Upeco.

Трейдеры объясняют рост цен на бензин девальвацией гривни и проблемами с импортом. Не увеличилась стоимость топлива только у отечественных нефтеперерабатывающих заводов, но их доля очень мала, чтобы повлиять на рынок.