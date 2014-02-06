Россия отказалась от строительства газопровода через Польшу в обход Украины - СМИ

Российский газовый монополист "Газпром" отказался от идеи построить еще один газопровод в обход Украины, через территорию Польши, из-за отсутствия поддержки польскими властями этого проекта, названного "Ямал-2".

Об этом написала сегодня российская газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компании.

"Из-за планов «Газпрома» в Польше разгорелся политический скандал. И сейчас поляки расширение «Ямал-Европа-2» не поддерживают, поэтому от этих планов «Газпром» отказывается — в пользу строительства еще одной ветки «Северного потока» в Европу, говорит человек, близкий к «Газпрому», - написала газета.

Представитель польского правительства от комментариев отказался.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года подписание меморандума по проекту "Ямал-2" вызвало грандиозный скандал в Польше, который закончился отставкой министра государственного имущества и главы польской национальной нефтегазовой компании PGNiG за отсутствие надлежащего контроля над польско-российской компанией Europolgaz.

Читайте такжеПодрядчики «Газпрома» ищут ему альтернативу - СМИПредставители польского правительства заявляли, что Польша не будет поддерживать российские энергетические проекты, усиливающие давление на Украину, но говорили о принятии окончательного решения после презентации ТЭО проекта "Ямал-2", который планировать подготовить к октябрю прошлого года.

По истечении этого строка ни представители польского правительства, ни компаний PGNiG и Europolgaz не сообщали, был ли подготовлен этот документ и какая окончательная позиция по этому проекту польских властей.

Эксперты отмечали, что "Газпром" предлагает построить не вторую нитку Ямальского газопровода в Германию, а новый газопровод в направлении Словакии, отмечая, что, таким образом, он мог бы заблокировать поставки газа в Украину из Европы.