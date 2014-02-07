"Нафтогаз" намерен в ближайшие месяцы погасить долг перед "Газпромом"

"Нафтогаз" намерен в ближайшие месяцы погасить задолженность перед "Газпромом" за поставленный газ. Об этом журналистам сообщил в Вене и. о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, находящийся здесь с рабочим визитом, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы говорим не о реструктуризации, а об погашении, - сказал он. - Речь идет о сроке не более нескольких месяцев". По данным Ставицкого, долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" составляет около $3,3 млрд.

Задолженность Украины за поставленный газ в 2013 году составляет $2,7 млрд, за январь 2014 года - около $500 млн. Однако точную цифру задолженности Ставицкий не назвал, сославшись на отсутствие окончательных данных. "Точной цифры у нас пока нет, потому что 15-го числа каждого месяца мы подсчитываем, сколько газа закуплено в предыдущем месяце", - пояснил он.

"То, что было заявлено "Газпромом", $3,3 млрд, где-то так и есть", - добавил и. о. министра.

По его словам, "два дня назад состоялась встреча вице-премьера Украины с представителями "Газпрома", на которой обсуждались шаги для урегулирования вопроса". "Я уверен, что нам удастся эту тему закрыть", - заявил Ставицкий.

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Он также подтвердил, что задолженность в январе этого года выросла в том числе из-за того, что западные регионы страны не перечисляют оплату за его потребление. Кроме того, по его словам, ряд предприятий теплоэнергетического комплекса переводят платежи за потребляемый газ с задержкой. "Поэтому правительство приняло решение, выделены бюджетом деньги. Они [компании] рассчитываются с "Нафтогазом", и эти средства будут направлены на расчеты с "Газпромом", - сказал Ставицкий.

Правительство Украины до конца 2014 года окончательно определится с финансовой моделью модернизации газотранспортной системы, заявил также Ставицкий. По его словам, власти рассматривают вариант создания для этого консорциума с российским "Газпромом" и привлечением третьего инвестора.

"Мы рассчитываем, что решим вопрос с инвестициями в этом году, - заявил он. - Сейчас мы находимся в переговорах с "Газпромом", мы рассматриваем вопрос о создании консорциума - это будет двух- или трехсторонний консорциум... Мы открыты для диалога и готовы поддержать инициативы стратегических партнеров, как "Газпрома", так и из Евросоюза", - заявил Ставицкий.

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