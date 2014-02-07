Украина за месяц увеличила транзит газа в Европу на 5,3%

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, в январе 2014 года увеличился на 5,3% по сравнению с январем 2013 года - до 7,4 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

«В январе 2014 года через территорию Украины в страны Западной Европы транспортировано 7,4 млрд куб. м, что на 380 млн куб. м, или на 5,3%, больше показателей аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в проспекте эмиссии суверенных евробондов, размещение которых состоялось 23 декабря 2013 года, сообщалось, что вопрос тарифов на транзит российского газа через территорию Украины находится в стадии обсуждения между Украиной и Россией. Как отмечалось, Украина связывала необходимость пересмотра тарифа на транзит российского газа с введением «Газпромом» в работу обходного газопровода «Северный поток» и (как следствие) падением объемов прокачки топлива через украинскую ГТС. Однако, по словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, Украина уже не рассчитывает на изменение ставки на транзит российского газа в 2014 году, поскольку действующий тариф уже заложен во взаиморасчеты с российским газовым монополистом «Газпромом».

Украина по итогам 2013 года увеличила транзит газа в Европу на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,3 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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